Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Taliban yetkilileriyle Afgan siyasetçilerin görüşmesinin Rusya'da yaşayan Afganlar tarafından hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmede Rusya hükümetinin rolünün bulunmadığı kaydedildi.

Görüşmeye Afgan hükümetinden herhangi bir temsilci katılmazken, parti liderleri ve siyasetçiler ise görüşmeye gitmek için hazırlanıyor.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı da görüşmeye Afgan hükümetini temsilen kimsenin katılmayacağını açıkladı.

Öte yandan Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'da yapılacak görüşmenin, böyle bir süreçte Taliban ile Afganların kendi aralarındaki barış görüşmesi için ilk adım olacağını kaydetti.

Karzai, Afgan halkının barış görüşmelerinden somut atılımlar beklediğini ve kendisiyle beraber Moskova'ya gidecek heyetin amacının da en kısa zamanda barış görüşmelerinin başlaması olduğunu vurguladı.

Görüşmede konuşulacak maddeler

Taliban ile yapacakları Moskova görüşmesinde, İslam Cumhuriyeti sisteminin korunması ve güçlendirilmesi, Afganistan’ın bölgesel ve küresel çatışmalarda tarafsızlık ilkesinin benimsemesi konusunun ele alınacağını aktaran Karzai, ayrıca barış görüşmelerinin başlamasıyla ateşkes uygulanması, Afganistan topraklarının başka ülkeler için tehdit teşkil etmemesi ve diğer konuların da konuşulacağını belirtti.

Görüşmeye, Afganistan Cumhurbaşkanı eski güvenlik danışmanı ve cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar, Vahdet İslam Partisi Lideri Muhammed Muhakkik, Cemiyet-i İslami Partisi İcra Kurulu Başkanı Ata Muhammed Nur, Mahaz Milli Partisi Lideri Sayed Hamid Geylani ve bazı siyasetçiler katılacak.

Barış Şurası umutlu

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Sayed Ehsan Tahiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'daki savaşa son verilmesi için yapılacak her görüşmeyi desteklediklerini bildirdi.

Görüşmenin, barış görüşmelerinin başlaması için başlangıç olmasını umduklarını dile getiren Tahiri, bu konuda olumlu sonuçları beklediklerinin altını çizdi.

Tahiri, ''Moskova'da yapılacak görüşmeye Barış Şurası'ndan kimse katılmayacak'' dedi.

Öte yandan Taliban örgütü de görüşmelere Katar ofisi heyetinin katılacağını duyurdu.

Barış görüşmeleri

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Kaynak: AA