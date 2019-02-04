Avrupa Birliği'nden anlaşmasız şekilde ayrılma ihtimali güçlenen İngiltere'de hükümet, savaş yasasını uygulama ve sıkı yönetim ilan etme ihtimallerini tartışıyor.

İngiltere basınının hükümet kaynaklarında dayandırdığı habere göre anlaşmasız bir Brexit sonucu yaşanabilecek isyana karşı, Kraliçe Elizabeth ve kraliyet ailesi Londra'nın dışına tahliye edilebilir.

Kraliçe'den birlik mesajı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz hafta bir türlü sonuç elde edilemeyen Brexit sürecine değinmişti. Bu süreçte saygının korunması ve farklı seslere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kraliçe, olaylara karşı mesafe alıp düşünmenin ve ortak bir zemin bulmak için birleşmenin gerektiğini vurgulamıştı.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıda İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

İngiliz parlamentosunda yapılan B planı oylamasında Brexit anlaşmasının, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına fiziki sınır girmemesi için formüle edilen ''tedbir maddesinin'' değiştirilmesi kararı alınmıştı.

May'in yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerde elde edemediği tavizi kalan kısa süre içinde AB'den koparmasına zor gözüyle bakıyor.

Kaynak: Guardian, AA