İngiliz Merkez Bankası (BoE), değişikliğe gitmediği politika faizini yüzde 0,75 ve varlık alımını 435 milyar sterlin seviyesinde bırakırken, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü.

BoE, 50 gün içinde anlaşma yapılmayan bir Brexit’in yaşanması durumunda borçlanma maliyetlerinin artacağı konusunda uyardı.

Dünyanın beşinci en büyük ekonomisi olan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor, ancak Başbakan Theresa May, Brüksel'den daha fazla taviz istiyor.

Yaşanan kriz nedeniyle sterlin, geçtiğimiz gün son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

BoE'nin, 12 ay sonrasındaki enflasyon beklentisini yüzde 2,10’dan yüzde 2,35’e yükselttiği, 24 ay sonrası için ise yüzde 2,12’den yüzde 2,07’ye düşürdüğü, orta vadede de yüzde 2 enflasyon hedefini korumaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Reuters, AA