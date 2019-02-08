ABD'nin Indiana eyaletinin Jackson bölgesinde 28 yaşındaki Blaze Ayers adlı mahkum, tutuklu bulunduğu odanın değişimi sırasında, memurların bir anlık boşluğundan yararlanarak kaçmaya çalıştı.

Mahkum, sağlık odasına girerek kapıyı kapatarak arkadan kilitledi.

Memurların ikazlarına rağmen kapıyı açmayan Ayers, tavandaki havalandırma tüneline girerek kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra odaya giren memurlar mahkumun havalandırma tünelinden kaçtığını görünce cezaevindeki tüm görevlileri ikaz etti.

Polislerin ortasına düştü

Ekipler, mahkumun kaçış ihtimaline göre dağıldı. Bir süre sonra cezaevinin veri kayıt merkezinde sesleri duyan polisler, tavandaki havalandırma tünelinden parçalar döküldüğünü gördü. Havalandırma boşluğu, mahkumun ağırlığına daha fazla dayanamadı ve çöktü. Firar hayalleri ile kaçmaya çalışan mahkum, silahlarını çekerek kendisini bekleyen polislerin ortasına düştü.

Mahkum hakkında firar girişiminden de soruşturma açıldı. Yaşanan o anlar ise cezaevinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA