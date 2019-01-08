Erken seçim kararı alınan İsrail'de kamuoyu anketleri, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin diğer partilerden önde olduğunu ve Netanyahu’nun tekrar hükümet kurabileceğini gösteriyor.

Ancak Netanyahu, yolsuzluk soruşturmalarının seçim çalışmalarını sekteye uğratmasından korkuyor.

Başbakan Netanyahu sosyal medyada yayınladığı bir video ile yolsuzluk soruşturmasını yürüten Başsavcının kendisi hakkındaki kararı seçimden önce açıklamaması gerektiğini söyledi. Kararın duyurusunun seçimlerden sonra yapılması çağrısında bulundu.

Netanyahu yayınladığı videoda Başsavcıya hitaben, "Sen soruşturmanı tamamlamadan Dinleme Oturumu'na başlayamazsın" dedi.

İsrail'de Dinleme Oturumu, yargı süreci öncesinde önemli bir adım sayılıyor.

Başsavcı Avichai Mandelblit, Netanyahu’yu suçlama niyeti olduğunu açıklarsa, Netahyahu'nun mahkemeye çıkmadan önce kendisini savunacağı son yer Dinleme Oturumu olacak.

"Suçlu bir mafya babasının konuşması"

Netanyahu’nun bu talebine kamuoyundan tepki geldi.

Emekli İsrail Anayasa Mahkemesi hakimi Eliyahu Matza, Netanyahu’nun konuşmasını “suçlu bir mafya babası konuşması”na benzetti.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında, Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

İsrail polisi, geçtiğimiz ay soruşturmasını tamamlayarak Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması talebiyle dosyayı Başsavcılığa göndermişti.

Polisin dava açılması tavsiyesinin ardından muhalefet partilerinden Siyonist Birlik Bloku lideri Tzipi Livni, Netanyahu'yu istifaya çağırmıştı.

Kaynak: AFP