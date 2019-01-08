Güney Kore merkezli gazete Munhwa Ilbo'da yer alan habere göre, ABD ve Kuzey Kore'den yetkililer, geçtiğimiz hafta zirvenin detaylarını konuşmak için Vietnam'da bir araya geldi.

Görüşmelerin Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılması, zirvenin adresinin de burası olacağı iddialarını güçlendirdi.

Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nden Washington'a dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri ile ikinci zirvenin gerçekleşebileceği sinyalini vermiş, adres olarak da 3 yer üzerinde konuştuklarını açıklamıştı.

Kuzey Kore liderini Beyaz Saray'a davet etme sinayli de veren Trump, Kim ile görüşmesini Ocak ya da Şubat ayında gerçekleştirmeyi arzu ettiğini söylemişti.

Trump ile Kim Jong-un, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, zirveden sonra iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Reuters