29 Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere'de çıkış anlaşması tartışmaları sürüyor. Parlamento, İngiltere Başbakanı Theresa May'in daha önce, onay alamayacağı endişesiyle, ertelediği çıkış anlaşması oylamasını 14 ya da 15 Ocak'ta yapacak.

Oylamaya günler kala, ülkede farklı anket şirketleri de Brexit sürecine dair yoklama yapmayı sürdürüyor. ORC şirketinin yaptığı ankete göre seçmenlerin yalnızca yüzde 18'i Theresa May'in doğru bir anlaşma yapacağına inanıyor. Yüzde 59'u ise karşıt görüşe sahip.

İngiltere halkının çoğu artık AB'de kalmaktan yana

Geçtiğimiz günlerde anket firması YouGov'un 25 bin kişiyle gerçekleştirdiği son yoklamada ise halkın çoğunluğu Brexit ile ilgili son kararın kendilerine sorulmasını istediği sonucuna varılmıştı. Ankete katılanların yüzde 46'sı ikinci bir referandum yapılması durumunda AB'de kalma, yüzde 39'u ise ayrılma yönünde oy kullanacağını söylemişti.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıda İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

Kaynak: Reuters, TRT Haber