BBC'nin haberine göre, Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın 100 milyon Yen (925 bin dolar) ödül vadettiği Twitter mesajı, 4 milyondan fazla "retweet"lenerek, tüm zamanların en çok paylaşılan Twitter mesajı oldu.

İnternet üzerinden kıyafet satışı yapan Zozotown'ın kurucusu Maezawa, çekilişle belirleyeceği 100 talihliye, toplam 100 milyon Japon Yeni (yaklaşık 925 bin dolar) vadetti.

Maezawa 5 Ocak'ta paylaştığı mesajında, Noel ve yılbaşı sezonunda 10 milyar Yenlik ciroya ulaştığını açıklayarak, "Para ödülünü kazanabilmeniz için tek yapmanız gereken beni takip edip bu mesajı paylaşmak" ifadelerini kullandı.

Daha önceki Twitter rekoru, ABD'nin Nevada eyaletinden Carter Wilkerson'a aitti.

Fast food zinciri Wendy's'den 1 yıl boyunca bedava nugget yiyebilmek için Wilkerson'ın 2017'de attığı tweet 3,6 milyon kez paylaşılmıştı.

Elon Musk'ın ilk Ay'a seyahat turisti

Yusaku Maezawa, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin roketiyle Ay'a gidecek ilk turist olarak ünlenmişti.

Maezawa, tüm masraflarını şahsen karşılayacağı seferde kendisine eşlik etmesi için 6 ila 8 sanatçıyı davet edeceğini söylemişti.

Japon iş adamı, ressam, mimar ve tasarımcılardan oluşacak grubun yolculuktan alacakları ilhamla kendi eserlerini yaratmasını istediğini ifade etmişti.

Kaynak: BBC, AA