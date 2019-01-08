BBC'nin haberine göre, Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın 100 milyon Yen (925 bin dolar) ödül vadettiği Twitter mesajı, 4 milyondan fazla "retweet"lenerek, tüm zamanların en çok paylaşılan Twitter mesajı oldu.
İnternet üzerinden kıyafet satışı yapan Zozotown'ın kurucusu Maezawa, çekilişle belirleyeceği 100 talihliye, toplam 100 milyon Japon Yeni (yaklaşık 925 bin dolar) vadetti.
Maezawa 5 Ocak'ta paylaştığı mesajında, Noel ve yılbaşı sezonunda 10 milyar Yenlik ciroya ulaştığını açıklayarak, "Para ödülünü kazanabilmeniz için tek yapmanız gereken beni takip edip bu mesajı paylaşmak" ifadelerini kullandı.
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉 pic.twitter.com/cKQfPPbOI3— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 5 Ocak 2019
Daha önceki Twitter rekoru, ABD'nin Nevada eyaletinden Carter Wilkerson'a aitti.
Fast food zinciri Wendy's'den 1 yıl boyunca bedava nugget yiyebilmek için Wilkerson'ın 2017'de attığı tweet 3,6 milyon kez paylaşılmıştı.
Elon Musk'ın ilk Ay'a seyahat turisti
Yusaku Maezawa, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin roketiyle Ay'a gidecek ilk turist olarak ünlenmişti.
Maezawa, tüm masraflarını şahsen karşılayacağı seferde kendisine eşlik etmesi için 6 ila 8 sanatçıyı davet edeceğini söylemişti.
Japon iş adamı, ressam, mimar ve tasarımcılardan oluşacak grubun yolculuktan alacakları ilhamla kendi eserlerini yaratmasını istediğini ifade etmişti.
Kaynak: BBC, AA