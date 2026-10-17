İstanbul'a "turuncu" kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, megakent genelinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. Özellikle kentin doğu ilçeleri ile Anadolu Yakası genelinde yağışların, komşu Kocaeli ve Sakarya hattında yer yer şiddetini artırması bekleniyor.

Poyraz fırtınası saatte 70 kilometreyi bulacak

İstanbul ve çevresinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Rüzgar hızının saatte 50 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle özellikle İstanbul Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek

Kuvvetli yağış ve fırtınayla birlikte kentte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş kaydedilecek. İstanbul'da günün en düşük sıcaklığının 11, en yüksek sıcaklığının ise 15 derece olması bekleniyor.

İstanbullulara tedbir çağrısı

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.