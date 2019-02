Son zamanlarda lüks moda dünyasında ırkçılık tartışmaları yaşanıyor. Son olarak İtalyan moda evi Gucci, yüzün yarısını bir kar maskesi gibi örten siyah yün bir kazak tasarımıyla tartışmalara yol açtı.

Kazağın yüzün yarısını örten kısmının ağza gelen bölümünde bulunan açıklığın etrafındaki kırmızı halkalar büyük kırmızı dudaklara benzetilmiş. Tasarımın tartışma yaratmasının nedeni ise, 19. yüzyılda tiyatroda Afrika kökenli karakterlerin canlandırılması için kullanılan abartılı makjay tekniğini akıllara getirmesi.

Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajıyla, tartışmalara yol açan tasarım için tüketicilerden özür dileyen Gucci, "Aldığımız her kararda çeşitliliği, korunması ve saygı duyulması gereken bir değer olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gucci tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, kazağın tüm mağazalardan kaldırıldığını duyurdu.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs