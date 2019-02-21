Dünya
Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
21 Şubat 2019 Perşembe 11:32 - Son Güncelleme 21 Şubat 2019 Perşembe 11:32
Rusya’da bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, yolda yürüyen kadını teğet geçti.
Rusya'nın Zavoljsk şehrinde bir binanın çatısından kopan dev kar kütlesi, bir anda aşağı düştü.
O sırada ise bir kadın binanın önündeki yolda yürüyen kadın, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Panikleyerek yere düşen kadın, olayı yara almadan atlattı.
Kaynak: İHA
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