ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27-28 Şubat gerçekleştirilecek zirve öncesinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'ye yaptırımların gevşetilebileceği olasılığı üzerinde durdu.

Ancak Trump, yaptırımların hafifletilmesinin, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırma konusunda anlamlı bir adım atması sonucu olabileceğini belirtti.

Kim ile Singapur'da düzenlenen ilk zirvede, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırma konusunda somut bir ilerleme olmamasına rağmen, Pyongyang yönetiminin bu konuda isteksiz olduğunu düşünmediğini söyleyen Trump, "Bir şeyler yapmak istediklerini düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz. Yaptırımlar tam olarak devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi yaptırımları geri çekmedim" dedi.

Trump ayrıca, Kim ile çok yol katettiklerini fakat bunun son görüşme olacağı anlamına gelmediğini vurgulayarak, 27-28 Şubat'ta yapılacak zirve sonrası Kim ile tekrar bir araya gelmek istediğini ifade etti.

Trump-Kim zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27-28 Şubat'ta, Vietnam'da düzenlenecek zirvede görüşecek.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider, kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi, nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

Kaynak: Reuters