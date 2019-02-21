ESA'nın uzay aracı Hera, Didymos adlı bir asteroid sistemini ilk keşfeden araç olacak. Didymos'un çapı yaklaşık 780 metre ve hemen yakınında 170 metre büyüklüğündeki gök cismi Didymoon bulunuyor.

Ancak bu görevden önce NASA, 2022 yılında Dart adı verilen görevle Didymoon'u hedefine alarak bu kütleyi şiddetli bir biçimde vuracak ve Didymoon ve Didymos'un yörüngeleri kaydırılacak.

Uzay ajansından yapılan açıklamaya göre Hera, 2026'da yapacağı deneyinde DART deneyi ile asteroid üzerinde oluşan krateri inceleyecek, kraterinin şekli ve boyutlarına ilişkin veriler ile yüzey örneklerini toplayacak.

Hera ayrıca asteroitin yapısını incelemek için termal görüntüleme teknolojisini kullanacak.

Görev başarılı olursa, bu gök cismi herhangi bir uzay aracının ziyaret ettiği en küçük asteroit olacak.

Kaynak: Reuters