Ürdün’de doktora derecesine sahip Falah Diyap El-Areni'nin geçtiğimiz haftalarda işsizliği protesto etmek için başkent Amman’a 360 kilometre uzaklıktaki Tafilah kentinden ailesi ile birlikte yola çıktığı belirtildi.

Bu eylemden 6 gün sonra ise, Akabe kentinde bir gencin “Amman’a göç mevsimi” sloganı ile başlattığı yürüyüşe, Ürdün’ün çeşitli kentlerinden yüzlerce kişinin katıldığı öne sürüldü.

Başbakan açıklama yaptı

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, hükümetin gençlerin siyasi, sosyal ve ekonomik faaliyetlere katılımlarını sağlamak için çalıştığını, 2 sene içerisinde 30 bin istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

"Özel sektörde iş teklif edildi ama kabul etmediler"

Akabe kentinden yetkililer ise, yürüyüşe katılanlarla görüşüldüğünü aktararak, kendilerine özel sektörde iş teklif ettiklerini söyledi.

Ürdün Çalışma Bakanlığından yetkililer de, yürüyüşe katılanlardan Akabe'ye dönmelerini istediklerini ve bu kişilere özel sektörde iş imkanı sağlamayı taahhüt ettiklerini anlattı.

Çalışma Bakanlığı yetkilileri ayrıca, yürüyüşe katılanların tekliflerini kesin bir dille reddettiğini ifade ederken, sadece devlet kurumlarında çalışma isteklerinin sorunun çözülmesini zorlaştırdığını vurguladı.

Kaynak: Arabi 21, Al Jazeera, Ammannet