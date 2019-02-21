ABD'de 1971 yılından bu yana nefret gruplarının faaliyetlerini inceleyen Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (SPLC), 2018 yılında nefret gruplarının sayısının bin 20'ye ulaştığını açıkladı.

Grup yönetimi, bu yükselişten, yasa dışı ve yasal göçü yasaklamaya çalışan Trump yönetimini sorumlu tuttu.

SPLC İstihbarat Projesi'nin direktörü Heidi Beirich, gazetecilere verdiği demeçte, Trump yönetiminden ve Trump'ın kendisinden çıkan mülteci karşıtı sözler ile büyük karavanların ve hastalıkların gösterildiği görüntülerin ülkede korkuyu artırdığını açıkladı.

SPLC'nin raporuna göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında başkanlık yarışına adaylığını koymasından bu yana nefret gruplarında yüzde 30'a yaklaşan bir artış gözlendi.

Grup ayrıca, nefret gruplarının yükselişinde çevirimiçi yayınların da büyük payı olduğunu söyledi. Facebook da dahil olmak üzere popüler web sitelerinde içerik düzenleme çabalarına rağmen, internetin hala nefret gruplarının yeni üyeler almasında en verimli ortamı sağladığı açıklandı.

Kaynak: Reuters