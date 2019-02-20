ABD'nin California eyaletinde bir marketteki Sih çalışan, İslamofobik saldırıyla karşılaştı.

Independent'ın haberine göre olayda, bir kişinin market görevlisine yumruk attığı ve ödeme yapmadan marketten ayrılmaya çalışırken elindeki sıcak kahveyi görevliye fırlattığı belirtildi.

Polis tarafından kimliği John Crain olarak açıklanan saldırganın gözaltına alındığı açıklandı.

Polise, market görevlisine saldırdığını itiraf eden kişi, Müslümanlardan nefret ettiğini söyledi.

Yerel haber kaynakları ise, market görevlisinin Müslüman değil Sih olduğunu aktardı. Ayrıca görevlinin saldırı sırasında sıcak kahve nedeniyle yüzünden yaralandığı belirtildi.

Saldırı, yerel Sih ve Müslüman organizasyonlar tarafından kınandı.

Sihler, Hindistan coğrafyasındaki birçok dinden biri olan Sihizme inanan kişilerdir.

Kaynak: Independent, TRT World