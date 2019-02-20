İngiliz basınında yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığından Shamima Begum'un ailesine gönderilen mektupta, Bakan Sajid Javid'in genç kızın vatandaşlıktan çıkarılması talimatını verdiği belirtildi.

Geçen hafta Begum'un Suriye'de bir sığınmacı kampında yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Times gazetesine konuşan Begum, "Bethnal Green'den 4 yıl önce kaçan 15 yaşındaki aptal kız değilim. Buraya geldiğime de pişman değilim" demişti.

İngiltere'ye dönmek istediğini söylemişti

Habere göre yeniden hamile kalan Begum, çocuğuyla birlikte İngiltere'ye dönmek istediğini ifade etmişti.

Begum'un İngiltere'ye dönme isteğiyle ilgili İngiliz basınına açıklama yapan Güvenlik Bakanı Ben Wallace, genç kızın yaptıklarından pişmanlık duymadığını söylemesinin "kaygı verici" olduğunu vurgulamıştı.

"İnsanlar neye karıştıklarının farkında olmalı"

"İnsanlar neye karıştıklarının farkında olmalı" ifadelerini kullanan Wallace, "eylemlerin sonuçları olduğunu" söylemişti.

Shamima Begum'un, Kadiza Sultana ve Amira Abas adlı 2 okul arkadaşıyla 17 Şubat 2015'te İstanbul'a gittiği tespit edilmişti.

İngiliz polisi, kızların Suriye'ye ulaşmak ve terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Türkiye'ye gittiklerinin tahmin edildiğini açıklamıştı. Daha sonra Türkiye'ye özel bir ekip de gönderen İngiliz polisi, kızların Suriye'ye geçtiğinin tespit edildiğini aktarmıştı.

Kızlardan Kadiza Sultana'nın 2016'da Suriye'deki bir hava saldırısında öldüğü düşünülüyordu.

Suriye ve Irak'a 800'den fazla İngiliz vatandaşının DEAŞ saflarında savaşmak için gittiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA