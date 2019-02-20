Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 5’inci kez cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamasının ardından, ülkede tansiyon yükseliyor.

Hanşele belediyesinin önünde toplanan yüzlerce kişi, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan muhalif Raşid Akkaz'a destek gösterisi düzenledi.

Raşid Akkaz destekçileri, belediye binasına asılı olan Cumhurbaşkanı Buteflika’nın posterini indirdi.

Hanşele Belediye Başkanı Kemal Haşuf da, belediye önünde Raşid Akkaz’a destek gösterisi düzenleyecekleri tehdit ettiği açıklama nedeniyle protesto edildi.

Sokağa çıkmama çağrısı yapılmıştı

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın seçim kampanyası müdürü Abdulmalik Sellal, Abdulaziz Buteflika'nın 5'inci dönem cumhurbaşkanlığına aday olmasına karşı çıkanların düzenlediği gösteriler ve gösteri çağrılarıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Sellal, "Biz, diğerlerinin (muhalifler) görüşlerini kabul ediyoruz, bunda sorun yok ancak bunun barışçıl yollardan olması gerekir. Sokağa çıkmayı gerektirecek bir sebep yok" demiş, Buteflika'nın sözünü verdiği ulusal konferansın kapılarının muhaliflere de açık olacağını belirtmşti.

Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına karşı geçtiğimiz günlerde de gösteriler düzenlenmişti.

Reform için ulusal konferans sözü vermişti

Abdulaziz Buteflika 10 Şubat'ta halka yönelik mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklamış ve seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed, AA