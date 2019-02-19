Cezayirli Kadınlar Birliği'nin toplantısında konuşan Abdulmalik Sellal, Abdulaziz Buteflika'nın 5'inci dönem cumhurbaşkanlığına aday olmasına karşı çıkanların düzenlediği gösteriler ve gösteri çağrılarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Biz diğerlerinin (muhalifler) görüşlerini kabul ediyoruz, bunda sorun yok ancak bunun barışçıl yollardan olması gerekir. Sokağa çıkmayı gerektirecek bir sebep yok" diyen Sellal, Buteflika'nın sözünü verdiği ulusal konferansın kapılarının muhaliflere de açık olacağını belirtti.

"Göreve geldiğinde Buteflika'nın sağlığı iyiydi ama Cezayir hastaydı"

Buteflika'nın sağlık problemlerine de değinen Sellal, "Buteflika, yönetime geldiğinde (1999) sağlığı gayet iyiydi ama Cezayir hastaydı. Cezayir şimdi güçlü, onun sağlığı bozuldu ama görevine devam etmeyi kabul etti" diye konuştu.

Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına karşı geçen günlerde gösteriler düzenlenmişti.

Abdülaziz Buteflika, 10 Şubat'ta halka yönelik yayımlanan mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklamış ve seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Reform için ulusal konferans sözü vermişti

Buteflika mektupta, "Şahsımı nisan ayında yapılacak seçimlerde güveninizle tekrar onurlandırırsanız, bu yıl bütün siyasi, ekonomik ve sosyal güçleri reform için ulusal bir konferansa davet edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA