Halep'in batısında yer alan Selahaddin mahallesinde neredeyse hergün oluşan uzun kuyruklarda insanlar, tüp dağıtım kamyonun gelmesini bekliyor.

Dağıtım sırasında gaz tüplerinin birbirine çarparak çıkardığı ses ise, mahallenin her tarafından duyuluyor.

Gaz sırasında bekleyen bölge sakinlerinden Um el-Bedr, "Ben düzenli olarak 3 gündür her sabah burada bekliyordum. Bugün şanslıydım ve tüpü aldım" dedi.

Um el-Bedr ayrıca, kentte yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerine de dikkat çekerek, “Uzun süreli elektrik kesintilerinde, yemek yapmak için tek yol gaz tüpü” ifadelerini kullandı.

ABD yaptırımları etkili oluyor

Suriye'de yaşanan yakıt sıkıntısına, ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle petrol türevlerinin ülkeye girememesinin neden olduğu belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı geçtiğimiz yıl kasım ayında, Suriye’ye petrol sevkiyatı yapan tüm taraflara yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Bakanlık bu kapsamda İran, Rusya ve Suriye'de faaliyet gösteren 9 kişi ve şirketten oluşan "gayrimeşru petrol ağı"nın, terör finansmanı nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AFP