İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış tarihine yalnızca haftalar kala İngiltere parlamentosu, Başbakan Theresa May ile AB arasında imzalanan Brexit anlaşmasını kabul etmek istemiyor. Birçok AB yetkilisi çıkış tarihini ertelemeyi, İngiltere'nin çıkış anlaşması olmadan ayrılması durumunda çökmesini önlemenin tek yolu olarak görüyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Stuttgarter Zeitung'a verdiği röportajda, 29 Mart olarak belirlenen çıkış tarihinin, Brexit müzakereleri için ertelenmesi talebine hiçbir AB üye ülkesinin karşı çıkmayacağını belirtti.

Juncker, "Daha fazla zaman istemek için verilen herhangi bir karar, İngiltere'ye aittir. Böyle bir talepte bulunulsaydı, Avrupa'da kimse buna karşı çıkmazdı. Çıkışın ne kadar süreyle ertelenebileceğini soruyorsanız, aklımda herhangi bir zaman aralığı yok." dedi.

Brexit düğümü

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramadı.

May'in Kuzey İrlanda sınırına dair "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

Kaynak: Reuters