Dünya
Hindistan'da gösteri hazırlığı yapan uçaklar havada çarpıştı
19 Şubat 2019 Salı 11:12 - Son Güncelleme 19 Şubat 2019 Salı 14:43
Hindistan Hava Kuvvetlerinin (INF) "Surya Kiran" isimli gösteri takımına ait 2 uçak, "Aero India Show 2019" gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpıştı.
Hindistan’ın Bengaluru eyaletinde Yelahanka Hava Üssü'nden kalkan 2 uçak, 20-24 Şubat tarihinde düzenlenecek "Aero India Show" hazırlıkları için çalıştıkları sırada havada çarpıştı.
2 uçakta bulunan 3 pilot kurtarılırken, 1'i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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