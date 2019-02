ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında kendisini görevden almaya yönelik görüşmeler yapıldığı iddialarını “yasa dışı ve haince bir davranış” olarak değerlendirdi.

Eski FBI Direktör Vekili Andrew McCabe'nin 2017 yılında Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'ın kendisiyle, Anayasa'nın "Trump'ın ehil olmadığına kanaat getirilirse görevden alınabilmesini sağlayan" bir maddesi hakkında bazı kabine üyeleriyle görüşmeler yaptığını iddia etmesine Trump, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Trump, haber kanalı FOX’ta konuyu değerlendiren siyaset uzmanı Dan Bongino’nun, "Bu ABD Başkanı’na yönelik yasa dışı bir darbe girişimidir" sözünü de Twitter’da "Doğru" yorumuyla paylaştı.

“This was an illegal coup attempt on the President of the United States.” Dan Bongino on @foxandfriends True!