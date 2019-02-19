ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında kendisini görevden almaya yönelik görüşmeler yapıldığı iddialarını “yasa dışı ve haince bir davranış” olarak değerlendirdi.

Eski FBI Direktör Vekili Andrew McCabe'nin 2017 yılında Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'ın kendisiyle, Anayasa'nın "Trump'ın ehil olmadığına kanaat getirilirse görevden alınabilmesini sağlayan" bir maddesi hakkında bazı kabine üyeleriyle görüşmeler yaptığını iddia etmesine Trump, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Trump, haber kanalı FOX’ta konuyu değerlendiren siyaset uzmanı Dan Bongino’nun, "Bu ABD Başkanı’na yönelik yasa dışı bir darbe girişimidir" sözünü de Twitter’da "Doğru" yorumuyla paylaştı.

“This was an illegal coup attempt on the President of the United States.” Dan Bongino on @foxandfriends True! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Şubat 2019

Trump ayrıca, Rusya soruşturmasına dahil olan kilit yetkililerin "haince" davradığını savundu.

McCabe'nin iddiaları

Amerikan CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programına konuk olan McCabe'nin, 9 Mayıs 2017'de Trump'ın eski FBI Direktörü James Comey'nin görevine son vermesinin ardından Adalet Bakanlığı yetkililerinin, ABD başkanının görevden alınmasına imkan tanıyan Anayasa'nın 25. maddesini konuştukları yönündeki sözleri de Trump'ın tepkisine yol açmıştı.

McCabe, 25. maddenin Bakanlıktaki bir görüşmede tartışıldığını ve "Trump'ın Rusya soruşturması bağlamındaki durumunun kabul edilemez olduğunun ele alındığını" ileri sürmüştü.

Trump, McCabe'nin bu açıklamaları üzerine, "Rezil FBI Direktör Vekili Andrew McCabe 'küçük, zavallı melek' rolünü oynuyor. Halbuki kendisi sahtekar Hillary Skandalı&Rusya oyununun büyük bir parçası ve James Comey'nin bilgi sızıntıları için bir kukla. (Adalet Bakanlığı) Başmüfettişi'nin McCabe hakkındaki raporu sarsıcı" değerlendirmesini yapmıştı.

Eski Adalet Bakanı Jeff Sessions, o dönem FBI Direktör Vekili olan McCabe'yi emekliliğine 2 gün kala, 17 Mart 2018'de kovmuştu.

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016'da etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Trump tarafından birçok kez açıktan eleştirilmişti.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Robert Mueller'i atamıştı.

Kaynak: BBC, AA