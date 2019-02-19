ABD merkezli Portland Press Herald gazetesinde yer alan alan iddiaya göre Paul LePage, kendisi ve personeli için iki yıllık bir süre boyunca Washington DC'deki Trump International Hotel'de 40'dan fazla oda için ödeme yaptı.

Haberde yer alan belgelerde, yönetimin Washington'da Trump'la buluşmak ya da başka bir iş yapmak için lüks oteldeki odalara bir gecede 362 dolar ila bin 100 dolar arasında bir ödeme yaptığı görüldü.

Kamu parasıyla ödenen toplam otel ücretinin ise 22 bin dolar olduğu açıklandı.

Kaynak: AP