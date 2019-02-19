Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, muhalefetin Kolombiya'nın Cucuta kentinde düzenleyeceği konsere karşı hükümetin cumartesi ve pazar günleri sınırın Venezuela tarafında konser tertipleyeceğini söyledi.

Rodriguez, konser sırasında Cucuta'daki yoksul Venezuelalılara 20 bin kutu gıda dağıtılacağını da kaydetti.

Yüz binlerce Venezuelalı göçmenin yaşadığı Cucuta'daki konseri organize eden Virgin Group'un kurucusu Richard Branson, Venezuela silahlı kuvvetlerinin, vatandaşların konser için bölgeye ulaşmalarına izin vermelerini ümit ettiğini söyledi.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: AA