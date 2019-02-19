Çin'de son yılların en popüler uygulaması haline gelen ve Komünist Parti tarafından oluşturulan “Xuexi Qiangguo” (Çin’i güçlendirmek için çalış), TikTok'un Çin versiyonu Douyin ve WeChat'i geçerek App Store geçen hafta en popüler uygulama haline geldi.

Reuters'ta yer alan habere göre uygulama, dev alışveriş portalı Alibaba'nın proje ekibi “Y Projeleri İş Birimi” tarafından geliştirildi.

Alibaba’nın mesaj uygulaması DingTalk'taki kişisel bilgileriyle uygulamaya girebilen kullanıcılar, kısa videolara, hükümetle ilgili resmi haberlere ulaşabiliyor ve Çin kariyer sitesi Zhipin.com'daki iş ilanlarına erişim sağlayabiliyor.

Ancak CNN'de yer alan habere göre hükümet, halka uygulamayı indirmenin zorunlu olduğunu söyleyen çok sayıda bildirim gönderdi.

Uygulamada yer alan kısa sınavlarla puan toplandığı belirtilen haberde, hükümet çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için puanları yükseltmeye zorlandığı iddia edildi.

Kaynak: Reuters, CNN