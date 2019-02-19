Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından yazılı açıklama yapan Winston Peters, Venezuelalı mülteci ve göçmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 500 bin dolar tutarındaki insani yardımın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi.

Genel seçim çağrılarına destek

Yardımın, geçen yıl sonunda Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla yaptıkları 145 bin dolarlık yardımın devamı niteliğinde olduğunu hatırlatan Peters, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda, Venezuela halkı ve yaşadıkları kötüleşen durumdan endişe duyuyor. Üç milyondan fazla Venezuelalı komşu ülkelere kaçtı ve bu da bölgeye büyük bir baskı uyguladı."

Venezuela’daki insan hakları ihlallerine karşı olduklarını vurgulayan Peters, genel seçim çağrılarını da desteklediklerini sözlerine ekledi.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi

Tanıma kararına katılmayan Yeni Zelanda, Venezuela ile ilişkilerin mevcut haliyle devam edeceğini bildirmişti.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: AA