74 yaşındaki eski askeri mühendis Ren Zhengfei, Huawei şirketinin baş mali sorumlusu kızı Meng Wanzhou'nun tutuklanmasından bu yana ilk kez uluslararası basının sorularını yanıtladı.

BBC'den Karishma Vaswani'ye konuşan Zhengfei, "ABD'nin bizi baskı altına alması mümkün değil çünkü onlardan daha ilerdeyiz. Daha fazla ülkeyi bizi kullanmamaları yönünde ikna etseler dahi, her zaman işleri biraz küçültebiliriz." dedi.

"İngiltere'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz"

İngiltere'nin Huawei'nin 5G hizmetlerini yasaklama olasılığına değinen Zhengfei, şirketlerinin İngiltere'deki yatırımlarını geri çekmeyeceğini ve yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Zhengfei, "Hala İngiltere'ye güveniyoruz. İngiltere'nin de bize daha fazla güveneceğini umut ediyoruz. İngiltere'ye daha fazla yatırım yapacağız." dedi.

"ABD başkalarını cezalandırmayı seviyor"

Kızının ABD'nin talebiyle Kanada'da tutuklanması hakkında da konuşan Zhengfei, ABD'nin yaptıklarına itiraz ettiğini, bunun siyasi güdümlü bir davranış olduğunu söyledi. "ABD başkalarını cezalandırmayı seviyor, ne zaman bir sorun olursa bunun gibi mücadele yöntemlerini kullanacaklar" diyen Zhengfei, mahkeme kararını beklediklerini açıkladı.

Huawei krizi

Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng, İran'a yaptırımları deldiği iddialarıyla, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmış ve çıktığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.

Çin ve Kanada ilişkilerinde gerginliğe neden olan Mıng vakasının ardından Pekin yönetimi de Kanada vatandaşı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor’u ulusal güvenlik nedeniyle gözaltına almıştı.

Kanada ile Çin arasındaki gerilim artarken, Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentindeki mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 2016 yılında 15 yıl hapse mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'in cezasını idama çevirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada vatandaşının idama mahkum edilmesinden "son derece endişe" duyduklarını söylemiş, bu kararın keyfi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: BBC