Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesini engellemek için uçakta sosyal medya sitesi Facebook'tan canlı yayın yapan İsveçli aktivist Elin Ersson, hava trafiği kurallarını ihlal nedeniyle 324 dolar para cezası aldı.

Savcılık makamı, Ersson'a 2 hafta hapis cezası verilmesini talep etmişti ancak mahkeme para cezasını yeterli buldu.

Olay nasıl gerçekleşti?

Landvetter Havalimanı'nda Temmuz 2018'de Göteborg-İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan göçmeni taşıyan uçak, 22 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'ın protestosu nedeniyle 2 saat rötar yapmıştı.

Elin Ersson, Facebook hesabından canlı yayın yaparak, 52 yaşındaki Afgan göçmene yapılanın "tamamen yasa dışı'' olduğunu savunmuş, sınır dışı kararını protesto etmişti.

Uçakta bulunan Türk yolcuların verdiği destekle duygulanarak göz yaşlarına boğulan Ersson, Türk yolculara teşekkür etmiş ve yetkililerin kontrolünde göçmenle uçaktan inmişti.

Ersson'ın 26 yaşındaki Afgan İsmail Khawari'nin sınır dışı edilmesine müdahale etmek için uçağa bindiği ve Khawari'nin başka uçakta olması nedeniyle onun yerine sınır dışı edilen başka bir Afgan için eylem yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: BBC, The Guardian