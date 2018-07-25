İsveçli öğrenci Afgan göçmenin sınır dışı edilmesini engelledi

İsveç basınında yer alan habere göre üniversite öğrencisi Elin Ersson, genç bir Afgan'ın sınır dışı edilmek zorunda kaldığını öğrendikten sonra aktivist arkadaşlarıyla Göteborg'dan Türkiye'ye uçacak Afgan ile aynı uçaktan bilet aldı.

Facebook hesabından canlı yayın başlatan Ersson, yerine oturmayı redderek uçağın kalkışını engelledi.

"Afganistan 'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim. Bu kişi uçaktan inene kadar yerime oturmayacağım. Çünkü eğer o bu uçakta olursa büyük ihtimalle ölecek" diyen Ersson'un eylemine bazı yolcular tepki gösterirken, bazı yolculardan ve uçuş ekibinden de destek geldi.

Türk yolculardan ve kabin ekibinden destek

İsveç Ulaştırma Güvenlik Dairesi olayı doğruladı. Türk yolcular ile kabin ekibinin de kadına destek vermesi sonucu aktivistler ve Afganlı sığınmacı uçaktan indirildi. Uçak bir saatlik rötarın ardından yola devam etti.

Sosyal medyada yayılan video bir günde yarım milyondan fazla izlendi.

Kaynak: The Guardian