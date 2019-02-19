Yemen’in Taiz iline bağlı Eslem beldesindeki bir klinikte doktor olan Makiye el-Eslimi, Fatma Kubaa’nın yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu belirterek, “Vücudun yağ stoğu tamamen tüketilmiş, deri kemiğe yapışmış” ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Fatma, götürüldüğü iki hastanede tedavi çabaları başarısız olunca, akrabalarından birinin yardımı ile Yemen’in en fakir ve yetersiz beslenmeden kaynaklı hastalıkların en fazla görüldüğü bölgelerinden Eslem’de bir kliniğe yatırıldı.

Fatma şimdi, hastanelerde kullanılan yeşil çarşaflardan birinde yatıyor, gözleri şişmiş olan küçük kızın teni kağıdı andırıyor.

Fatma'ya giydirilen geniş turuncu elbise ise, vücudunu bir iskelet gibi kaplıyor.

Doktorlar, 12 yaşındaki kızın vücut yapısının ve zihin gücünün eski haline gelebilmesi için yaklaşık 1 aylık tedaviye ihtiyacı olduğunu söylüyor.

"Ağaç altında yaşamak zorunda kaldık"

12 yaşındaki Fatma ile aynı ismi taşıyan büyük kız kardeşi, babası ve 10 kardeşi ile birlikte Suudi Arabistan sınırında yer alan evlerini terk etmek zorunda bırakıldıklarını ve ağaç altında yaşamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

"Bizim bir gelecek beklentimiz yok"

Fatma ayrıca, 2015 yılında Husilerin başkent Sana’yı ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bombardımanından kaçtıklarını aktardı ve ekledi:

"Yiyecek alacak paramız yok. Elimizde olan yalnızca komşu ve akrabalarımızdan gelenler. Bizim bir gelecek beklentimiz yok."

"2018'de 14 çocuk yetersiz beslenmeden öldü"

Doktor el-Eslimi, klinikte yalnızca 2018 yılında 14 çocuğun yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini ve gelecek aylarda da 43 çocuğun yetersiz beslenmeden kliniğe gelmesini beklediğini söyledi.

Doktor el-Eslimi, yetersiz beslenmeden dolayı kliniğe daha çok hastanın gelmesinin beklendiğine dikkat çekerek, sadece bu ay, yetersiz beslenmeden muzdarip 40’tan fazla hamile kadının tedavi altına alındığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Fatma’nın bu durumunun, Yemen’de yaşanan savaş ve ekonomik çöküşün 10 milyon kişiyi kıtlığın eşiğine getirmesinin tipik bir örneği olduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters