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Yaşam
TRT Haber 18.10.2026 14:03

'İyilik Var'da bir ayda gönüllü sayısı 20 bine ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, gönüllülük faaliyetlerine katılımın artırılması ve bireylerle kurumların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "İyilik Var" ile bir ayda 20 bin vatandaş gönüllülük hareketine dahil oldu.

'İyilik Var'da bir ayda gönüllü sayısı 20 bine ulaştı
[Fotograf: AA]

Bakanlık, sosyal hizmet alanındaki çalışmalara gönüllü katkısının artırılması ve gönüllülüğün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bakanlık dijital gönüllülük platformu İyilik Var'ı hayata geçirdi. Vatandaşlar platform üzerinden, sosyo-kültürel, çevre, eğitim, sanat, spor, psikososyal, bilişsel-gelişimsel, eğlence ve bilim gibi çeşitli iyilik alanına dahil olabiliyor.

Platform aracılığıyla bireysel ve kurumsal gönüllülerin, Bakanlığın bağlı kuruluşları ve il müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç alanlarına yönelik etkinliklere katılması sağlanıyor.

Platformda, harita üzerinde iyilik alanlarının yoğunluğu illere göre farklı renklerle gösteriliyor.

Bu kapsamda, 81 ilde toplam 1088 iyilik alanı oluşturuldu.

Platforma ilişkin bilgilere "www.iyilikvar.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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