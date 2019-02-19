Brezilya Hükümet Sözcüsü Otavio Rego Barros, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Kongre ile ilişkilerini yürütmekten sorumlu danışmanı Gustavo Bebianno'nun, Bolsonaro'nun talimatıyla görevden alındığını açıkladı.
Barros, Bebianno'nun neden görevden alındığı hakkında bilgi paylaşmadı.
Devlet Başkanlığı Danışmanı Bebianno, önceki gün hakkındaki iddialar nedeniyle açıklama yapacağını ancak görevi hakkındaki kararın kesinleşmesini beklediğini ifade etmişti.
"Folha De S. Paulo" gazetesi, geçen haftaki haberinde, Bebianno'nun iktidardaki Sosyal Liberal Parti'nin (LDP) genel sekreterliğini yaptığı dönemde sahte adaylar üzerinden seçim yardımı topladığı iddialarına yer vermişti.
Skandal, seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadele vaadiyle ön plana çıkan Bolsonaro'yu zor durumda bırakmıştı.
Kaynak: AA