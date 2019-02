İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bize açık olan her şey, her geçen gün dünyaya da açık olmaktadır. Ne insan hakları ne de nükleer program Amerika’nın gerçek kaygıları değildir. Önce bir gazeteci parçalanmakta, şimdi de Arabistan’a kaçak nükleer teknoloji satışı, Amerika’nın gerçek yüzünü göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Day by day it becomes clearer to the world what was always clear to us: neither human rights nor a nuclear program have been the real concern of the U.S. First a dismembered journalist; now illicit sale of nuclear technology to Saudi Arabia fully expose #USHypocrisy.