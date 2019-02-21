İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bize açık olan her şey, her geçen gün dünyaya da açık olmaktadır. Ne insan hakları ne de nükleer program Amerika’nın gerçek kaygıları değildir. Önce bir gazeteci parçalanmakta, şimdi de Arabistan’a kaçak nükleer teknoloji satışı, Amerika’nın gerçek yüzünü göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Day by day it becomes clearer to the world what was always clear to us: neither human rights nor a nuclear program have been the real concern of the U.S. First a dismembered journalist; now illicit sale of nuclear technology to Saudi Arabia fully expose #USHypocrisy. — Javad Zarif (@JZarif) 20 Şubat 2019

Cevad Zarif'in bu açıklaması, ABD Kongresinin, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferine dair soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından geldi.

ABD Kongresinden Trump'ın planına soruşturma

ABD Temsilciler Meclisi, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a "son derece hassas" nükleer teknoloji transferi gerçekleştirme planına soruşturma açmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Elijah E. Cummings, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferiyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, söz konusu teknoloji transferine dair bir rapor paylaşmıştı.

Bazı muhbirlerin verdiği bilgi ve belgelere dayanarak hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi ve nükleer santral ağı kurma planının, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından yönetildiği ve geçen hafta Beyaz Saray'da gerçekleşen bir toplantıda görüşüldüğü ileri sürülmüştü.

Kongreye tasarı sunulmuştu

ABD Senatosuna geçtiğimiz hafta, Suudi Arabistan ile ABD arasında yapılacak nükleer teknoloji anlaşmasının, bu ülkenin nükleer silah üretmesini engellemesi gerektiğini talep eden tasarı sunulmuştu.

Kaynak: IRNA, AA