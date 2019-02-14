Tasarıya göre, iki taraf arasında yapılacak herhangi bir nükleer teknoloji transferi anlaşması, Suudi Arabistan’ın nükleer silah geliştirmesi için gerekli olan uranyum zenginleştirmesi veya reaktörler tarafından üretilen plotonyumun yeniden işlenmesini engelleyecek.

Demokrat Senatörler Jeff Merkley ve Ed Markey tarafından hazırlanan karar tasarısının Senatoda çoğunluğu oluşturan Demokratlar tarafından desteklenip desteklenmeyeceği ise belli değil.

Öte yandan Senatoda alınan kararlar ABD hükümeti için bağlayıcı değil.

ABD, şirketlerinin rekabet gücünü korumasını istiyor

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Suudi Arabistanlı yetkililerle ABD nükleer teknolojisinden faydalanılması konusunda müzakereler yürütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump da sektörün Fransa, Çin ve Rusya ile rekabetini koruması görüşmeleri kapsamında, ABD’li nükleer enerji şirketlerinin yetkililerini ağırlamıştı.

"İran yaparsa, biz de yaparız"

Suudi Arabistan ise, nükleer enerji üretiminde kendine yetme talebi olduğu ve nükleer teknolojiyi askeri kullanıma dönüştürmekle ilgilenmediğini belirtiyor.

Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçtiğimiz yıl CBS kanalına verdiği röportajda, "ülkesinin baş düşmanı olan İran’ın nükleer silah geliştirmesi halinde kendilerinin de geliştireceğini" söylemişti.

Suudi Arabistan, daha önce ABD ile görüşmelerinde, uranyum zenginleştirmesini yasaklayan bir anlaşma imzalamayı reddetmişti.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan, ABD, Güney Kore, Fransa, Çin ve Rusya'dan şirketleri nükleer enerji projesi için teklif vermeye çağırmıştı.

Kaynak: Reuters