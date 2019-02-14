Olay, ABD'nin Texsas eyaletindeki Houston şehrinde yaşandı. Girdikleri evde kaplanla karşılaşan kişiler, hemen polise haber verdi.

Houston polisi, söz konusu kişi evde gördüklerini ihbar etmek için kendilerini arayınca, başta halüsinasyon gördüğünü düşündüklerini açıkladı.

Ancak eve gidildiğinde, gerçekten evin garajındaki derme çatma bir kafesin içinde büyük bir kaplanla karşılaştılar.

Polis memurlarından biri , KHOU-TV'ye yaptığı açıklamada kaplanın iyi beslendiğini ancak kafesinin sağlam olmadığını söyledi.

Texas'taki bir hayvan barınağına nakledilen kaplanın eve nasıl getirildiğine dair yapılan araştırma sürüyor.

Kaynak: AP