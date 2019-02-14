Londra’da Financial Times tarafından düzenlenen özel oturumda konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, “Brexit’e ilişkin bir çözümün bulunması herkesin çıkarına. Anlaşmasız ayrılık bu ülke için ekonomik şok oluşturur.” değerlendirmesinde bulundu.

Carney, “Brexit demokrasinin aşınmasına ilişkin halkın korkularının azaltılarak küreselleşmenin yeniden şekillendirilmesinin mümkün olup olmadığının görülmesi açısından bir asit testi.” ifadesini kullandı.

"Brexit, küresel görünümü de etkileyebilir"

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının küresel ekonomi üzerinde de etkileri bulunacağını belirten Carney, “Brexit, yerel ve uluslar üstü otoriteler arasında daha dengeli, sınırlar arası yeni bir uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine neden olabilir. Bu anlamda Brexit, yakın ve uzun vadeli küresel görünümü etkileyebilir.” diye konuştu.

İngiliz ekonomisi geçen yıl itibarıyla son altı yılın en düşük performansını göstererek, yüzde 1,4 seviyesinde büyüme kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklama ile 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e indirdiğini duyurmuştu.

Brexit işverenlere 1 milyar Sterlin’e mal olabilir

İngiltere merkezli Global Future düşünce kuruluşunun hazırladığı raporda, Brexit’in ardından Avrupa’dan gelen işçiler için gerekli olacak yeni göçmenlik planı çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı’nın uygulayacağı bürokratik işlemlerin maliyetinin beş yıl içinde işverenlere 1.14 milyar Sterline mal olacağı tahmini yapıldı.

Independent gazetesinin yer verdiği raporda, Avrupalı işçiler için uygulanmaya başlanacak yıllık 30 bin Sterlin kazanç kriterinin, İngiltere’de sosyal hizmetler ve hasta bakıcılığı gibi işlerde 100 binin üzerinde istihdam açığı yaratabileceği uyarısı da yapıldı.

Kaynak: AA, DHA