Lübnan'da savcı, 20'li yaşlarında olan 2 sanığı, radyo sunuculuğu yapan Gavin Ford'u önceden tasarlayarak öldürmekle suçladı.

Sanıklar hakkında idam cezası istenirken, Lübnan güvenlik kaynaklarına göre sanıklar suçlarını itiraf etti.

Ne olmuştu?

Lübnan resmi ajansı NNA'da geçtiğimiz kasım ayında yer alan haberde, uzun yıllardır Lübnan'da yaşayan ve radyo sunuculuğu yapan İngiliz Gavin Ford'un, başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Beyt Murri'de yer alan evinde ölü bulunduğu belirtilmişti.

Ford'un ölüm sebebine dair bilgi verilmeyen haberde, güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı aktarılmıştı.

Lübnan'ın The Daily Star gazetesinin, İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde ise, Ford'un evinde öldürüldüğü ve elçiliğin konuyu yakından takip ettiği ifade edilmişti.

Haberde ayrıca, Ford'un 20 yıldan uzun süredir Lübnan'da İngilizce yayın yapan Radio One'da çalıştığı vurgulanmıştı.

Kaynak: AFP, AA