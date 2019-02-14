Ünlü İngiliz matematikçi Ada Lovelace’ın adını taşıyan Ai-Da'nın yapımcıları "dünyanın ilk yapay zekalı ultra-gerçekçi robot sanatçısı"nı inşa ettiklerini düşünüyorlar.

Bu robot, diğer yapay zekalardan farklı olarak gördüklerini, biyonik elindeki kalemle çizebiliyor.

Henüz bedeni olmayan Ai-Da'nın hareketleri çok canlı ve yakında konuşup, sorulara cevap verebilmesi bekleniyor.

Ai-da insan mimiklerini taklit edebilecek bir başa ve insan görünüşünü her açıdan inceleyebileceği gözlere sahip.

Etrafına bakabiliyor, göz teması kurabiliyor ve insan özelliklerini tanıyabiliyor. Eğer çok yaklaşırsanız, kendisini geri çekebiliyor. Hatta gözlerini sanki şoktaymış gibi yakıp söndürebiliyor.

Kaynak: Reuters