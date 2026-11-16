ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, ülke genelinde uçuşların durdurulmasından Kongre'yi sorumlu tuttu

NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Duffy, cuma günü ülke genelinde uçuşların durdurulmasına neden olan iletişim kesintisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Duffy, bu durumun Arkansas eyaletinde El Dorado bölgesinde yürütülen iletişim altyapısını yenileme çalışmaları sırasında meydana geldiğini ifade ederek "Bu tesisi çalıştırdığımızda kullandığımız yönlendiricinin ağımızın kalanının veriyle doldurduğunu gördük." dedi.

Sorunun El Dorado'dan kaynaklandığını fark ettiklerinde sistemden bu tesisi kaldırdıklarını söyleyen Duffy, uçuşların bugün normale döneceğine işaret etti.

Yenilenmeden önce sistem altyapısının çok eski olduğunu vurgulayan Duffy, Kongre'nin, Trump'ın 12,5 milyar dolarlık kapsamlı yasa tasarısı doğrultusunda harcamalarına karıştığını savundu.

Duffy, "Telekom için, yeni yazılım için bana para vermediler." diyerek çalışmalarını tamamlamak için bu sürece ayrılan paranın tamamına ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle Kongre'ye giderek yaptıkları çalışmaları anlatacağını söyledi.

Bu olayın kendi gözetiminde meydana geldiğini kabul etse de "Bize miras kalan durum için özür dilemeyeceğim." diyen Duffy, Cumhuriyetçiler'i ya da Demokratlar'ı suçlayamayacağını, her iki tarafın da sorumlu olduğunu söyledi.

Duffy, "Hava sahasını kapatarak insanları güvende tuttuğum için özür dilemeyeceğim. Riskler varsa bunlar atacağım adımlardır." dedi.

Sunucunun "Bu olayın tekrar yaşanmayacağını garanti edebilir misiniz?" sorusunu yanıtsız bırakan Duffy, olaya ilişkin soruşturma yürütüleceğini ve tedbirler alınacağını aktardı.

Duffy, "Bunun bir saldırı olduğuna dair bir belirti yok. Bir ağ meselesi olduğunu düşünüyoruz." diyerek bu kesintiye yol açtığını savunduğu L3Harris Technologies adlı firmayla çalışmalarını, var olan sözleşmeler nedeniyle kesemeyeceklerini söyledi.

Kongre üyelerinden Duffy'ye tepki

Öte yandan, Illinois eyaleti Senatörü Tammy Duckworth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Görünen o ki gösteriş projelerine ayıracak para var ancak trafik kontrol sistemini onaracak para yok." ifadesiyle Duffy'nin daha önce yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Himes da CBS kanalının Face the Nation programında yaptığı açıklamada meselenin Kongre ile ilgisi olmadığını belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığını duyurmuş, bu nedenle ABD genelindeki tüm havalimanlarında tedbir amacıyla uçuşları durdurma kararı almıştı.

Ülke genelinde uçuşların 4 saatten fazla durdurulması sonrasında operasyonlar normale dönerken, hava ulaşımını etkileyen gecikme ve iptaller devam ediyor.