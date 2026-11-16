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Dünya
AA 16.11.2026 09:40

Amazon'un 40 internet uydusunu taşıyan Vulcan roketi görevinde başarısız oldu

ABD'li United Launch Alliance (ULA) şirketine ait Vulcan roketi, fırlatılmasından yaklaşık 10 dakika sonra arızalanarak Amazon'un Leo uydu internet ağı için taşıdığı 40 uyduyu yörüngeye yerleştiremedi.

Amazon'un 40 internet uydusunu taşıyan Vulcan roketi görevinde başarısız oldu

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi ULA tarafından geliştirilen roket, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılan fırlatmanın ardından görevini tamamlayamadı.

ULA'dan yapılan açıklamada, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra roketin uçuş sırasında anormallik yaşadığı ve Amazon'a ait uyduları yörüngeye yerleştiremediği bildirildi.

Arızanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtilen açıklamada, olayın ardından teknik inceleme başlatılacağı kaydedildi.

Önceki iki uçuşunda katı yakıtlı yan iticiler ve ana BE-4 motorlarıyla ilgili teknik sorunlar yaşanan roketin uçuşlarına ara verilmişti. Bu motorlar, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından üretiliyordu.

Amazon, 2025'ten bu yana 14 fırlatmayla 398 Leo uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Şirket, ilk internet hizmetini yıl sonuna kadar başlatmayı hedefliyor.

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