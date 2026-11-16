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Dünya
AA 16.11.2026 09:16

ABD ve 9 ülke, yapay zekada tedarik zinciri ve altyapı güvenliği için iş birliği yapacak

ABD ile 9 ülke arasında yapay zeka alanında tedarik zinciri ve kritik altyapının güçlendirilmesi konusunda iş birliğini öngören bildiri imzalandı.

ABD ve 9 ülke, yapay zekada tedarik zinciri ve altyapı güvenliği için iş birliği yapacak

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasını hedefleyen uluslararası Pax Silica girişimine taraf olan ülkeler ile ABD arasında yeni bir yapay zeka anlaşmasına varıldı.

"San Francisco Bildirisi", ABD ile Avustralya, Hindistan, İsrail, Japonya, Güney Kore, Katar, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere arasında, ileri düzey yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için gerekli kritik altyapının ve tedarik zincirinin güçlendirilmesini mümkün kılıyor.

Ekonomik güvenliğin ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri olduğunu teyit eden bildiri, yapay zeka alanındaki ortak hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik çalışma grubu kurulmasını öngörüyor.

Bildiri, yapay zeka tedarik zinciri açısından önemli yazılım, materyal bilgi ve bileşen gibi hassas teknolojiler ile fiziksel ve dijital altyapılara yönelik herhangi bir tehdidin katılımcıların ekonomik ve ulusal güvenliğine büyük risk teşkil edeceğini vurguluyor.

Girişim

Washington yönetimi, Aralık 2025'te kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanları kapsayan "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasına yönelik "Pax Silica" adlı iş birliği girişimini duyurmuştu.

ABD'nin öncülüğünde kurulan "Pax Silica" girişiminde Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Hollanda, İngiltere, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan yer alıyor.

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