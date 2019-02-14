BBC'nin kameramanı Ron Skeans, ABD Başkanı Donald Trump'ın miting konuşmasını kayda alırken, yanına yaklaşan ve sarhoş olduğu düşünülen bir Trump destekçisinin saldırısına uğradı.

Kamerayı deviren saldırgan alandan uzaklaştırılırken, medyada ağır küfürler savurdu.

Trump ise kameramana "iyi misin, her şey yolunda mı?" sorusunu sorduktan sonra konuşmasına devam etti.

Başkanlık dönemi boyunca ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarına adeta savaş açan Trump, "Sahte haber medyası, insanlığın gerçek düşmanıdır." sözleriyle tepki çekmişti.

Birçok basın kuruluşu da Trump'a karşı kampanya başlatmıştı.

BBC kameramanının uğradığı bu saldırı da Trump'ın medyaya karşı verdiği sert mesajların bir sonucu olarak yorumlandı.

Kaynak: Reuters