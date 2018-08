Trump'ın saldırılarına bu kez gazeteciler isyan etti

ABD'nin medya kuruluşları "Sahte haber yapan medya benim değil, Amerikan halkının düşmanı" diyerek medyaya saldıran ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kazan kaldırdı. ABD merkezli Boston Globe gazetesinin çağrısıyla, ülke çapında yaklaşık 350 haber kuruluşu özgür basın kampanyası başlattı.

Kampanya, Boston Globe gazetesinin "Gazeteciler düşman değil" diyerek yaptığı çağrısıyla gündeme geldi. Yüzlerce haber kuruluşu kampanyaya yazılarıyla destek verdi.

Post-Dispatch gazetesi, gazetecileri "vatanseverlerin en doğruları" olarak tanımladı.

"Amerikalılar Trump'ın saçmaladığının farkında"

Chicago Sun Times birçok Amerikalının Trump'ın saçmaladığının farkında olduğu görüşünü paylaştı.

The New York Times da Trump'ın saldırılarını "demokrasinin can damarı için tehlike" diye tanımladı.

İngiltere medyasından destek

Birçok ulusal ve yerel gazeteyle birlikte İngiliz Guardian gazetesi de çağrıya yanıt verdi. Guardian'ın başyazısında Trump'ın "basının yaptığı işi gayrimeşru kılma" yönünde bir politika izlediği belirtildi. "Bunu yapan ilk Başkan" denildi.

Trump'a bir eleştiri de New York Valisi Andrew Cuomo'dan geldi. Cuomo, Trump'ın ABD'yi daha fazla cinsiyetçi, ırkçı ve göçmenlere karşı hoşgörüsüz zamanlarına geri döndürmek istediğini de söyledi.

Trump'ın tepki çeken mesajı

New York Times gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, paylaştığı Twitter mesajında, önce "çok güzel bir görüşmeydi" deyip ardından da yalan haberleri "halk düşmanı" olarak nitelemişti.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad!