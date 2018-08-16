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Kremlin: 3'lü zirvenin Eylül başında yapılması için çalışmalar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüyle ilgili 3'lü zirvenin, Eylül başında yapılmasına dair çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

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Kremlin: 3lü zirvenin Eylül başında yapılması için çalışmalar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne dair İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenmesi planlanan zirveyi değerlendirdi.

"Liderler 3'lü zirvenin Eylül başında yapılması için çalışmalar yürütüyor"

Zirve çalışmalarının devam ettiğini aktaran Peskov, şunları söyledi:

"Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin eylül başında yapılmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Zirveye ilişkin takvim üzerinde diplomatik kanallar üzerinden uzlaşma sağlandığında kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Kalın: 3. toplantının Tahran'da yapılması planlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'ye dair devam eden Astana Süreci'nin ikinci toplantısının Ankara'da yapıldığını hatırlatarak, "Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılması planlanmakta. Tam tarihler kesinleştiği zaman onu da paylaşacağız. Özellikle Suriye'deki savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi için Astana sürecini önemsiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: üçlü zirve, türkiye, rusya, kremlin, iran
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