İsrail'den Afrikalı göçmenlere vergi yükü

İsrail'de baskı altında yaşam savaşı veren Afrikalı göçmenler, geçen yıldan beri vergi yüküne maruz bırakılıyor. Göçmenlerin maaşlarından yapılan yüzde 20'lik kesinti, Afrikalı göçmenleri daha da yoksulluğa sürüklüyor.

İsrail, 1 yıl önce çıkardığı "mevduat yasası"yla Afrikalı göçmenlerin maaşlarından her ay yüzde 20'lik kesinti yaparak, ülkeden ayrılmaları şartıyla paralarının iade edileceği hükmünü getirmişti.

Bu durumun İsrail'in, yaklaşık 35 bin Afrikalı göçmen ve onları destekleyen grupları işten çıkarmak ve bu kişilerin ülkeyi terk etmeleri için başka bir zorlama girişimi olduğu belirtiliyor.

Yasanın yürürlüğe girmesinden 1 yıl sonra, Tel Aviv'in sığınmacılar topluluğu tarafından yüzde 20'lik maaş kesintisinin etkileri derinden hissedildi.

"Bir ülkem olsa neden burada yaşayayım?"

2010 yılında Eritre'den İsrail'e giden bir göçmen olan Salamwit Willedo, "Hayatımızı mutsuzlaştırmak için mevduat yasasını başlattıklarını düşünüyorum. Burada 8 yıldır acı çekiyoruz. Bir ülkem olsa, neden burada yaşayayım?" dedi.

Willedo, "mevduat yasası" nedeniyle ailesinin yaşam maliyetlerini azaltmaya çalıştığını ancak gelirlerinin çoğu kiraya gittiği için bu durumun zor olduğunu söyledi.

Salamwit Willedo, bunun yerine sağlık sigortası, çocuk bezi gibi masraflarının çoğunu kısarak aradaki farkı telafi etmeye çalıştıklarını belirtti.

Afrikalılar, esas olarak Sudan ve Eritre'den, İsrail'deki güvenlik ve iş fırsatlarının yayılmasının ardından 2005'te İsrail'e gelmeye başlamıştı.

"Yasa tasarruf hesabı olarak hizmet ediyor"

İsrail İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sabine Haddad yasanın, İsrail'den ayrılmayı seçen göçmenler için bir tasarruf hesabı olarak hizmet ettiğini öne sürdü.

Sözcü Haddad, tasarrufların "göçmenlerin İsrail dışındaki yeni hayatları için uygun bir başlangıç ​​noktası" sağladığını savundu.

Haddad, İsrail'in şu anda 13 binden fazla göçmenin "mevduat hesapları"nda yaklaşık 40 milyon dolar tuttuğunu, İsrail’i gönüllü olarak terk eden binlerce göçmenin 400'ünün paralarını geri çektiğini belirtti.

Ancak Yüksek Mahkeme'de yasaya itiraz ediliyor ve birçok göçmen yasayı, ülkeyi gönüllü terk etmelerine zorlamak için İsrail hükümetinin başka bir girişimi olarak görüyor.

Kaynak: ABC News