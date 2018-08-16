İtalya Cenova'da olağanüstü hal ilan edildi

Köprü faciası dolayısıyla kabineyi Cenova’da olağanüstü toplayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte toplantının ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği olay nedeniyle kentte bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Başbakan Conte, köprü ve bağlantı yollarının işletme ve bakım hakkını elinde bulunduran özel şirketi işaret ederek, "Autostrade şirketlerinin yetkilerini iptal etme işlemlerine başlayacağız" dedi.

Ölü sayısı 39'a yükseldi

Köprünün çökmesiyle çok sayıda aracın düştüğü, bazı araçlar ve çevredeki binaların enkaz altında kaldığı olayda hayatını kaybeden kişi sayısı 39’a yükseldi.

Ölenlerden 3'ü 8, 12 ve 13 yaşlarında çocuklar, 5 kişinin ise kimliği belirlenemedi.

Faciada 12'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Kayıp kişilerin bulunduğu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan köprünün diğer bölümlerinde çökme riski olduğu ifade edildi. Cenova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, civardaki 11 bina bu nedenle boşaltıldı ve 632 kişi tahliye edildi.

Olayın ardından Cenova'da 2, ülke çapında 1 günlük yas ilan edildi.

"Kaza değil"

Cenova Cumhuriyet Başsavcısı Francesco Cozzi gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın kaza olmadığını, insan hatasından kaynaklandığını söyledi.

Savcılığın olayla ilgili, "ihmalin neden olduğu felaket ve çok sayıda adam öldürme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Cenova kentinde 14 Temmuz'da, A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçen köprüde yaşanan çökme sonucunda çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtilmişti.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio ile Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, olayla ilgili köprünün bakımını üstlenen "Autostrade per l'Italia" şirketini suçlamıştı. Şirketin yöneticilerine istifa çağrısı yapan Toninelli, şirket yetkilerinin feshi ve 150 milyon euro'luk ceza yaptırımı uygulamak için gerekli işlemleri başlattıklarını açıklamıştı.

Şirket ise köprünün teknik yapısının, kanunda öngörülen şekilde 3 aylık periyotlarla kontrol edildiğini savunuyor.

Köprü, alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçiyor.

Kaynak: AA