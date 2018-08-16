ABD'ye ekonomik savaş uyarısı: Türkiye'yi kaybetmenin bedeli ağır olur

Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatan Amerika Birleşik Devletleri’ne tepkiler sürüyor.

CNN International'ın internet sayfasında yayımlanan bir analizde " Batı, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz " başlığı kullanıldı. Amerikan yönetimine bundan sonra Türkiye'nin ABD gibi güvenilir bir ortak ve stratejik bir müttefik olarak görmeyeceği belirtildi.

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'ta Türkiye uzmanı olan Fadi Hakura imzalı analizde, Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan Rusya,İran ve Avrasya'ya yöneltebileceği de ifade edildi.

Analizde " Türkiye olağanüstü şartlarda, NATO'dan çekilmeyi, Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını radikal şekilde değiştirmeyi hatta iptal etmeyi bile düşünebilir. Sonuçta yaşananların etkisi Türkiye'nin sınırları ötesinde de hissedilir" ifadesi yer aldı.

Batı ağır bir bedel ödeyebilir

Analiz " Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik arzusu vakit geçirmeden canlandırılmalı.Aksi takdirde Batı, böylesine önemli bir ülkeyi, müttefiki kaybetmenin sonucunda ağır bir bedel ödeyecek" cümlesi ile son buldu.

Amerikan CNN International kanalı da Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilecek ürünlere uygulanan ek vergileri yüzde 100 oranında artırmasına ilişkin haberinde "Türkiye ABD ürünlerine yeni vergiler ile ağır tokat attı" kuşağı kullandı.

Kaynak: TRT Haber, CNN

