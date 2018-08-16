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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'yla bir araya geldi. Görüşmede BM'nin anayasal komite oluşturma girişimi ve Suriyeli mülteciler konusu ele alındı.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın başkent Washington'da gerçekleşen görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun Mistura ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğine vurgu yapan Sözcü Nauert, "BM'nin anayasal komite oluşturma girişimlerine dair gelişmeleri görüştüler" dedi. 

Nauert, bütün tarafların siyasal bir yol izlemesine dair Pompeo ve Mistura'nın aynı düşünceleri paylaştığını aktardı.

Sözcü, şunları söyledi: 

"İdlib'deki insani krizin önüne geçilme ihtiyacı konusunu ele aldılar. Bakan Pompeo, ABD'nin Suriyelilerin topraklarına dönmesi fikrini desteklediğini fakat bunun BM kurumlarının müdahil olduğu ve güvenliği yeterli bir şekilde sağlanması durumunda olması şartını dile getirdi."

Kaynak: AA

Etiketler: abd, mike pompeo, BM, Staffan de Mistura, suriye
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