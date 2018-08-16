Japonya'da Kuchinoerabu Adası'ndaki yanardağ için alarm verildi

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kuchinoerabu Adası'ndaki yanardağ için verilen alarmın, kratere yakın bölgelere girişleri kısıtlayan, en yüksek ikinci seviyede yer aldığını belirtti.

Uyarı seviyesini yükseltme kararı, Kagoshima'da bulunan adada artan sismik aktivitenin gözlenmesi sonrasında verildi.

Halk volkanik akışlara karşı uyarıldı Ajans, halkı olası volkanik akışlar ve düşen volkanik kayalara karşı korunmaları konusunda uyardı. Ada yönetimi, kraterin 3 kilometre yakınındaki yaşlıların derhal tahliye edilmesi talimatını verdi. 2015'te alarm seviyesi en yüksek düzeydeydi

2015'te, adanın 137 sakinini tahliye etmeye zorlayan şiddetli volkanik patlamalar kaydedilmişti.

O dönem alarm seviyesi en yüksek seviyeye yükseltilmişti.

Ajans bu kez volkanik faaliyetin 2015'te olduğundan daha hızlı yoğunlaşabileceğini vurguladı.

Kaynak: Japan Times